Время в Ереване: 11:07:36,   12 Апрель

Глава ВОЗ заявил о росте смертности от коронавируса

Глава ВОЗ заявил о росте смертности от коронавируса

Количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В январе и феврале в мире шесть недель подряд отмечалось снижение случаев заболевания COVID-19. Сейчас у нас седьмую неделю подряд растет количество заражений, и четыре недели растет смертность", - сказал он.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что COVID-19 не является обычным гриппом, и эксперты еще не знают долгосрочных последствий вируса для организма человека, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации