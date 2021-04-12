В Азербайджане родители пропавших без вести просят помощи у Пашиняна

Родители пропавших без вести азербайджанских военнослужащих 8–го апреля провели акцию перед зданием администрации президент Азербайджана, требуя ответов на свои вопросы и решить проблему пропавших без вести.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Infoteka24», по их словам, у них уже пять месяцев нет информации о судьбе своих родных, и их вопросы и требования остаются без ответа. Их никто не принимает, они не знают, куда идти, к кому обращаться.

Родители требуют встречи с президентом Азербайджана. Женщина говорит, что просит помощи у Армении. Она попросила премьер-министра Никола Пашиняна помочь найти ее детей, потому что в Азербайджане никто не реагирует на ее просьбы.

«Я говорю, что мой сын живой, он в плену, но никто не обращает внимания на это», – говорит мать одного из пропавших.