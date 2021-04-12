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Министр обороны Армении посетил военный госпиталь

Министр обороны Армении посетил военный госпиталь

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 12 апреля посетил Центральный военный клинический госпиталь МО.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе визита Вагаршак Арутюнян встретился с военнослужащими, получившими ранения разной степени во время войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября, поинтересовался состоянием их здоровья, ходом лечения и пожелал им скорейшего выздоровления.

Вагаршак Арутюнян поблагодарил военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале, за отвагу, героизм, вручил им ведомственные медали и дипломы.


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