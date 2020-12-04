Предстоящие на 13 апреля мероприятия
17:48, Апрель 12, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
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Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
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Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 20:44 Власти Вены объявили о продлении жесткого карантина
- 20:23 Россия приостановит чартеры в Турцию
- 20:02 Обсуждены вопросы армяно-иранского сотрудничества в области обороны
- 19:40 В Тегеране закончились больничные койки для зараженных коронавирусом
- 19:29 Омбудсмен готовит специальное заявление в связи с экспозицией открытого в Баку «парка»
- 19:10 В результате стрельбы около больницы в Париже погиб один человек
- 18:40 Книги соболезнований в связи с кончиной принца Филиппа в посольстве Великобритании не будут
- 18:23 Глава ВОЗ заявил о росте смертности от коронавируса
- 17:55 В Азербайджане родители пропавших без вести просят помощи у Пашиняна
- 17:54 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-04-21
- 17:53 Азиатские индексы - 12-04-21
- 17:48 Предстоящие на 13 апреля мероприятия
- 17:47 Министр обороны Армении посетил военный госпиталь
- 17:45 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 17:43 В странах Персидского залива отложили начало Рамадана
- 17:02 Утверждена повестка очередных заседаний НС Армении
- 16:52 Хдр Гаджоян посмертно наградил погибших езидов - военнослужащих и добровольцев
- 16:50 Bloomberg: лишь более 5% жителей планеты полностью вакцинировались от COVID-19
- 16:37 В Италии назвали дату открытия туристического сезона
- 16:32 Разрабатывается программа содействия лицам, понесшим в результате войны материальные потери
- 16:15 Сборная Армении по тяжелой атлетике возвратилась в Ереван
- 16:00 Иран нарастит на 50% производственные мощности ядерного объекта в Натанзе после диверсии
- 15:58 В Ереване стартовала международная конференция по космической науке и современным технологиям
- 15:36 США и Китай усилили военную активность в Южно-Китайском море
- 15:06 Ведутся переговоры по организации в Армении совместного производства вакцины “Спутник V”
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