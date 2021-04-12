В странах Персидского залива отложили начало Рамадана

Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье установил, что в этот день никто не смог увидеть зарождение нового месяца, поэтому священный для мусульман месяц поста Рамадан в странах Персидского залива в понедельник не начнется, говорится в сообщении суда, переданном Саудовским агентством новостей SPA.

У мусульман начинается пост месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. С заходом солнца верующие собираются на коллективные разговения и специальную молитву. В разных странах мира он начинается по-разному. Российские верующие встречают Рамадан с заходом солнца 12 апреля.

"Из-за невозможности заметить появление нового полумесяца суд соберется завтра вечером для принятия решения по поводу начала Рамадана", - говорится в сообщении.

За мнением Саудовской Аравии в этом вопросе следуют многие другие арабские страны, хотя каждая из них полагается на свидетельства собственных астрономов и богословов. В понедельник месяц поста также не наступит в Египте, Ираке, Тунисе, Ливане, Кувейте, Йемене, Омане, ОАЭ,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В этом году в странах Персидского залива, как и в прошлом году, Рамадан пройдет в условиях жестких ограничений на фоне пандемии коронавируса. В Кувейте, Омане ввели комендантский час с вечера до утра следующего дня, в Катаре перед Рамаданом закрылись почти все учреждения, кроме магазинов и аптек, запрещено находиться в парках, на набережных и на пляжах, за исключением одиночных занятий спортом. Верующим придется совершать традиционную в Рамадан молитву "таравих" не в мечетях, а дома.

Во время Рамадана мусульмане воздерживаются от приема пищи и питья в светлое время суток, они не могут курить в это время и испытывать телесные наслаждения. Пост последователям ислама надлежит проводить в молитве, добрых мыслях, заниматься благотворительностью.