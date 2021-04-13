Токио 2020: Для нас важно участвовать в Олимпийских играх, имея хорошую команду: Грачья Ростомян

За 100 дней до начала XXXII летних Олимпийских игр в Токио Государственное информационное агентство «Арменпресс» запускает проект “Дорога мечты: Токио-2020”, в рамках которого мы познакомим читателей с членами нашей олимпийской сборной, расскажем о них. Будет и специальная галерея фотографий. Проект открывает интервью с генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Армении Грачья Ростомяном. Мы говорили об олимпийской сборной, возможных путевках не игры и предстоящих медалях.

- Господин Ростомян, как продвигается подготовка к Олимпийским играм?

- Все подготовительные работы ведутся. В нынешней ситуации мы удовлетворены существующим процессом. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы. Упущений и опозданий нет. Но сейчас даже Международный олимпийский комитет не знает, чего можно ожидать. У нас часто бывают онлайн встречи с МОК, на которых обсуждаются самые разные вопросы, такие вопросы, как вакцинация спортсменов и обслуживающего персонала. На все у нас пока нет однозначных ответов. То, что мы наметили, уже реализуется.

- Означает ли это вакцинацию спортсменов и обслуживающего персонала для участия в Играх?

- Было и это обсуждение. Сделать прививку могут не только спортсмены, но и все люди, которые поедут в Токио со сборной. Обслуживающему персоналу уделяется большое внимание, они будут вакцинированы.

- Сколько путевок на игры предполагает иметь Национальный олимпийский комитет Армении? Сейчас у нас 6 путевок. Думаю, что в XXXII летней Олимпиаде в Токио примут участие 12-14 спортсменов. У нас будут спортсмены по тем видам спорта, путевки которых у нас уже есть: борьба, бокс, будет и из тяжелой атлетики. У нас есть возможность участвовать в Олимпийских играх с хорошей командой. Спортсмен, который сам приобрел свой рейтинг, ближе к борьбе за медаль.

- Г-н Ростомян, МОК решил не использовать Уайлд-кард. Почему?

- Мы долго думали над этим. Учитывая наш многолетний опыт, и реакцию журналистов мы решили отказаться от использования Уайлд-кард. Нашей стране нужны победы. Спортсмен, который просто выступит с Уайлд-кард, не сможет бороться за медали. Хочу, чтобы читатель знал, что белая карта вручается самым слабым спортсменам. Не будем заниматься самообманом.

- Сколько медалей Вы ожидаете?

- Все спортсмены, набравшие рейтинг, и все, кто еще победит, будут претендовать на медали. Не думаю, что у нас будет хуже результат, чем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Если тогда была одна золотая медаль, сейчас будут две. Но имен называть не буду. Все, начиная со спортсменов до нас, должны стремиться к победе, мы должны восстановиться.

- Какую форму наденет армянская делегация на Олимпийские игры?

- Спортивную форму готовят в Испании. Какой будет церемония открытия игр пока не ясно. Но цвета армянской делегации будут традиционные - белый, синий и красный.

- Перед Олимпиадой в Рио у Армении были серьезные проблемы с допингом. Не будет ли такой проблемы и в этих играх или в ближайшем будущем?

- По сей день, мы несем на себе основную тяжесть этих проблем. Проблемы с допингом были с 2000-х годов. Однако употребление стимуляторов было проблемой не только для нас. За последние несколько лет у нас на чемпионатах мира не было такой проблемы. МОК и Армянская антидопинговая служба тесно сотрудничают. По поручению президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна, мы уже много лет проводим серьезную работу.

- Пандемия, практически, затронула все сферы. Какое влияние она оказывает на спорт сейчас?

- Самые серьезные последствия COVID-19 мы увидим через несколько лет. Думаю, мы уже полтора года терпим бессмысленные убытки из-за недальновидности менеджмента. Важнейшая задача спорта - обеспечить преемственность. Спортивные школы не работают около двух лет. Мы заметим последствия этого в ближайшем будущем. Необходимо понять, чем мы располагаем. Через 3-4 года у нас будут серьезные проблемы с набором национальных сборных.

“Дорога мечты: Токио-2020”

Автор проекта Варвара Айрапетян

Фото Мхитара Хачатряна