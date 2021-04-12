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Утверждена повестка очередных заседаний НС Армении

Утверждена повестка очередных заседаний НС Армении

12 апреля состоялось заседание Совета Национального Собрания Армении под председательством Арарата Мирзояна. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, обсуждены и утверждены проект о внесении дополнений в повестку дня шестой сессии НС седьмого созыва и проект повестки дня созываемых 13 апреля очередных заседаний. Также определена последовательность обсуждения повесточных вопросов очередных заседаний.

В проект повестки дня созываемых 13 апреля очередных заседаний включено 33 вопроса.


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