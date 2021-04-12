Хдр Гаджоян посмертно наградил погибших езидов - военнослужащих и добровольцев

За героическое участие в 44-дневной войне в Арцахе, за вклад в защиту границ Родины погибшие на войне езиды - военнослужащие и добровольцы посмертно были награждены. Как сообщает «Арменпресс», 12 апреля награды родителям и родственникам вручили президент Национального союза езидов Хдр Гаджоян и президент Союза ветеранов освободительной войны Арцаха “Летучие мыши” Нвер Галстян.

По словам Хдра Гаджояна, езиды героически участвовали в карабахской войне, они всегда были в трудные минуты рядом с армянским народом. Он подчеркнул, что героизм езидов в Арцахской войне бесценен.

Президент Союза ветеранов освободительной войны Арцаха “Летучие мыши” Нвер Галстян посчитал важным, что никто не забыт даже в эти тяжелые для государства дни.

“Для меня больно передавать посмертные награды этих мальчиков. Я бы очень хотел, чтобы все эти мальчики были живы, и лично получали бы свои награды”, - сказал Галстян.

Генерал-лейтенант Микаел Григорян, в свою очередь, поблагодарил всех родителей за то, что они воспитали таких сыновей. “Ваши сыновья - герои, ваши мальчики стояли на границе нашей страны, это никогда не будет забыто”, - подчеркнул Григорян.