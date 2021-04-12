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Разрабатывается программа содействия лицам, понесшим в результате войны материальные потери

Разрабатывается программа содействия лицам, понесшим в результате войны материальные потери

12 апреля президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал встречу для обсуждения  совместной с правительством Республики Армения программы по оказанию содействия физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате боевых действий. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Государственный министр, министр финансов Григорий Мартиросян представил участникам встречи проект оказания содействия, которая подразумевает государственное содействие в случае утраченного или поврежденного недвижимого и движимого имущества, садов и оборотных средств.

В своем выступлении президент Арутюнян подчеркнул значение мероприятия в решении финансовых проблем жителей и восстановлении экономики Арцаха. По поручению президента будет создана государственная комиссия, которая в короткие сроки проработает порядок и механизмы оказания содействия, приступит к выделению финансовых средств.


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