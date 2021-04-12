Сборная Армении по тяжелой атлетике возвратилась в Ереван

Мужская сборная Армении по тяжелой атлетике вернулась из Москвы с чемпионата Европы.

Как сообщает «Арменпресс», спортсменов в аэропорту “Звартноц” встречали родные и любители спорта. Министр образования и науки Ваграм Думанян и заместитель министра Карен Гилоян прибыли в Ереван с национальной командой. Последний был доволен выступлениями спортсменов. “Через два-три года эта команда станет одной из сильнейших команд мира. Они пока молоды, набравшись опыта, мы будем бороться только за командную победу”, - заявил Гилоян.

Изабелла Яйлян (55 кг) на чемпионате Европы в парном разряде заняла 4-е место и завоевала небольшую серебряную медаль в упражнении на толкание. Рафик Арутюнян (81 кг) занял 4-е место с результатом 346 кг в парном разряде, а в упражнении отжимания завоевал небольшую бронзовую медаль. Карен Авагян стал чемпионом Европы в весовой категории до 89 кг, набрав 375 кг в парном разряде, и получив, малые золотую (рывок) и серебряную (толчок) медали. Лиана Гюрджян на чемпионате Европы завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг. Гюрджян подняла 98 кг и толкнула 129 кг, завоевав небольшую серебряную медаль. Акоп Мкртчян (96 кг) стал бронзовым призером чемпионата Европы. Акоп Мкртчян поднял 160 кг, но следующие два подхода оказались неудачными. В толчковом упражнении спортсмен из Гюмри сначала поднял 205 кг, затем 212 кг, но не набрал 215 кг. Он выиграл малую серебряную медаль. Акоп Мкртчян зафиксировал результат 372 кг в парном разряде. Самвел Гаспарян (102 кг) стал чемпионом Европы, а Арсен Мартиросян - вице-чемпионом. В весовой категории 109 кг Симон Мартиросян стал малым золотым призером. В супертяжелом весе Гор Минасян завоевал серебряную медаль чемпионата Европы, а Вараздат Лалаян - бронзовую медаль.