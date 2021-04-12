Иран нарастит на 50% производственные мощности ядерного объекта в Натанзе после диверсии

Диверсия на иранском ядерном объекте в Натанзе не привела к прекращению процесса обогащения урана на объекте, производственные мощности которого планируется увеличить на 50%. Об этом заявил в понедельник вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Вчерашний инцидент на объекте по обогащению [урана] "Шахид Ахмади Рошан" [в Натанзе] не стал препятствием для обогащения, в комплексе было подключено аварийное энергоснабжение", - цитирует его телерадиовещательная корпорация ИРИБ. По словам вице-президента Ирана, "в кратчайшие сроки объект в Натанзе продолжит работу с наращиванием производительности на 50%",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он добавил, что "в течение нескольких дней власти заменят поврежденные центрифуги на другие с большей мощностью".

В воскресенье иранская сторона сообщила, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.