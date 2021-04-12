Ведутся переговоры по организации в Армении совместного производства вакцины “Спутник V”

Армения с Россией ведет переговоры по организации совместного производства вакцины “Спутник V”.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, опровергнув слухи о том, что Армения отказалась от российского предложения о совместном производстве.

“Армения не отказывалась. Наши коллеги из Министерства экономики ведут переговоры об организации этого производства в Армении”, - сказала Аванесян.

Она подчеркнула, что это должно предполагать наличие профессиональных, производственных и других инфраструктур. “И я надеюсь, что наши фармацевтические компании, понимая важность производства этой очень важной вакцины, будут заинтересованы в инвестициях и в создании совместного производства”, - сказала министр.

Вакцинация от Covid-19 в Ереване начнется с 13 апреля, в регионах - с 14 апреля. Республика Армения в рамках инициативы COVAX FACILITY приобрела первую партию вакцины “AstraZeneca” против COVID-19. Вакцина “AstraZeneca” разрешена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях. В ночь на 8 апреля в Армению была доставлена первая партия российской вакцины “Спутник V” - 15 000 доз. Для вакцины “AstraZeneca” введены возрастные ограничения.