На вакцинацию против Covid-19 уже записались около 600 граждан

В Армении уже зарегистрировались и выразили желание сделать вакцинацию против Covid-19 около 600 граждан. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявила заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении, руководитель Национальной программы иммунопрофилактики Гаяне Саакян.

“Записываются в поликлиниках. Записываются и по горячей линии. По состоянию на пятницу желание выразили около 600 человек”, - сказала Саакян. В очереди в основном люди из групп риска, пожилые люди. Их информируют о том, что они не записываются на конкретную вакцину.

Аванесян напомнила, что во время встречи премьер-министра Армении и президента РФ были конкретные переговоры о приобретении достаточно большого количества “Спутника V”.

Вакцинация от Covid-19 в Ереване начнется с 13 апреля, в регионах - с 14 апреля. Республика Армения в рамках инициативы COVAX FACILITY приобрела первую партию вакцины “AstraZeneca” против COVID-19. Вакцина “AstraZeneca” разрешена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях. В ночь на 8 апреля в Армению была доставлена первая партия российской вакцины “Спутник V” - 15 000 доз. Для вакцины “AstraZeneca” введены возрастные ограничения.