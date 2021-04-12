В ближайшее время из Китая в Армению будет ввезена партия вакцины от Covid-19

Армения планирует через платформу “Covax” приобрести и вакцину от Covid-19 “Novavax”, кроме того, в ближайшее время вакцина будет импортирована и из Китая. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Министр напомнил о первой партии вакцины “AstraZeneca”, приобретенной через платформу “Covax”. “В настоящее время мы завершаем закупку вакцины “Novavax”, - сказала Аванесян.

По словам министра, будут и другие предложения, которые будут рассмотрены, и будет принято решение о дальнейших закупках. “Кроме того, у нас есть и предварительная договоренность с китайским правительством о вакцине, которая будет предоставлена Армении в качестве дара, она будет импортирована в Армению в ближайшее время. В нашей стране будут и другие варианты”, - сказала Аванесян.

Республика Армения в рамках инициативы COVAX FACILITY приобрела первую партию вакцины “AstraZeneca” против COVID-19. Вакцина “AstraZeneca” разрешена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях. В ночь на 8 апреля в Армению была доставлена первая партия российской вакцины “Спутник V” - 15 000 доз.

Для вакцины “AstraZeneca” введены ограничения. Вакцинация будет проводиться только среди граждан старше 55 лет. Вакциной “AstraZeneca” будут вакцинировать людей из групп риска. Первая группа риска - это граждане старше 65 лет, медицинские работники старше 55 лет, хронически больные люди старше 55 лет, обитатели Центров социальной помощи и сотрудники старше 55 лет.

Поскольку партия вакцины “Sputnik V” ограничена, для ее применения определены следующие группы: медицинские работники в возрасте от 18 до 54 лет, люди с хроническими заболеваниями - до 54 лет, жители и сотрудники центров социального ухода до 54 лет.