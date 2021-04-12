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Конституционный суд принял заявление президента Армении о внесении изменений в Судебный кодекс

Конституционный суд принял заявление президента Армении о внесении изменений в Судебный кодекс

Конституционный суд 10 апреля по электронной системе “Mulberry” получил заявление президента Республики Армения об определении вопроса соответствия Конституции закона О внесении изменений в Судебный кодекс.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь КС Ева Товмасян.

“В Конституционный суд поступило заявление об определении вопроса соответствия законопроекта О внесении изменений и дополнений в Конституционный Закон Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения” и во взаимосвязанных с ним законы,  внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и о внесении дополнений в Закон Республики Армения “О государственной пошлине” 1-ой части статьи 61 Конституции, 1-ой части статьи 63 и статьям 78, 79 и 173”, - написала Товмасян,

Для предварительного рассмотрения заявления установлен 20-дневный срок.


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