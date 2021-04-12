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Путин в Энгельсе возложит цветы к памятнику Гагарину

Путин в Энгельсе возложит цветы к памятнику Гагарину

Президент России Владимир Путин в понедельник, в День космонавтики, во время поездки в Энгельс побывает на месте приземления Юрия Гагарина и возложит цветы к установленному там памятнику. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Путин] посетит Парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину - именно там Гагарин совершил посадку, - указал представитель Кремля. - И затем в самом Энгельсе, куда он вернется из парка, он проведет совещание о планах развития космической деятельности в РФ".

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. 12 апреля в Саратовской области планируется официально открыть Парк покорителей космоса, который находится на историческом месте приземления первого космонавта планеты.


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