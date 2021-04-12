В Ереване в 2021 г. будет отремонтировано 535 000 кв/м асфальтобетонного покрытия

В 2021 году в Ереване будет отремонтировано 535 000 кв/м асфальтобетонного покрытия. В целом асфальтовое покрытие основных и второстепенных улиц города составляет 26 миллионов 300 000 кв/м. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей мэрии Еревана.

“Начинаем асфальтировать первостепенные и второстепенные улицы. У нас есть договоренность с ГИБДД, после отделки первостепенных улиц сразу выставим их на разметку и перейдем на второстепенные улицы. Мы регистрируемся в административных районах, выясняем, где больше всего жалоб, составляем их списки, отображаем на карте и начинаем работу”, - рассказал Григор Арутюнян, начальник управления строительства и благоустройства мэрии Еревана.

В наиболее оживленных местах процесс проходит в ночное время. В этом году по результатам тендеров асфальтирование проводят 6 компаний. Компании технического контроля, выигравшие тендер, несут ответственность за качество и объем работ.

“Работы выполняются на основании технического задания, предоставленного заказчиком. Погодные условия должны быть выше +5, температура асфальтобетона в момент уплотнения должна быть 120 градусов, высота покрытия должна выдерживаться в среднем на уровне 4-5 см, в зависимости от места”, - представил руководитель технического контроля Мушег Аракелян.

Параллельно с асфальтированием дорог и ремонтом выбоин в этом году будет проведена и большая работа по прокладке новых тротуаров и благоустройству старых. Благоустраивают тротуар вдоль дороги на улице Афин. Бордюры с двух сторон заменены на новые, вазоны и чугунные детали отремонтированы и покрашены, подпорные стенки укреплены. Обновление этого раздела в первую очередь касается проблемы безопасности.

“Эти вазоны два-три раза в год скатывались в Разданское ущелье, создавалось чрезвычайное положение. Подпорная стена должна была быть полностью укреплена”, - сказал Григор Арутюнян.

Согласно программам благоустройства 2021 г. отремонтируют и полностью заасфальтируют и дорогу с земельным покрытием в 125 000 кв/м, будет заполнено 402 000 кв/м трещин.