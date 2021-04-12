Плановое прекращение газоснабжения в городе Севан
14:06, 12 Апрель, 2021
ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения плановых работ 13 апреля с 10:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение потребителей части квартала Гомадзор города Севан Гегаркуникской области.
“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.
Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.
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