Плановое прекращение газоснабжения в городе Севан

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения плановых работ 13 апреля с 10:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение потребителей части квартала Гомадзор города Севан Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.