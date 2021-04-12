ГКЗЭК не обнаружила на рынке молочной продукции существенного повышения цен

На рынке молочной продукции в настоящее время не наблюдается существенного повышения цен, а также в сфере нет компании - монополии.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворкян.

“На рынке молочной продукции мы проводим мониторинги, там на данный момент нет существенного повышения цен. Есть достаточно производителей молочной продукции достаточно, т.е. порог монополизации низкий, есть реальная конкуренция. Есть десятки компаний, и нет доминирующей на рынке”, - сказал Геворгян.

По его словам, молочная отрасль конкурентоспособна, цены формируются по принципу конкуренции, в соответствии с правилами рынка.