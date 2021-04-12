Вакцинация от Covid-19 в Ереване начнется с 13 апреля, в регионах - с 14 апреля. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

“С завтрашнего дня, с 13 апреля, в столице начнется вакцинирование, а в регионах - с 14 апреля. Сейчас идет процесс распределения”, - сказала Аванесян.

Вакцинация вакциной “AstraZeneca” начнется с 13 апреля, через один или два дня вакциной “Sputnik V”.

Республика Армения в рамках инициативы COVAX FACILITY приобрела первую партию вакцины “AstraZeneca” против COVID-19. Вакцина “AstraZeneca” разрешена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях. В ночь на 8 апреля в Армению была доставлена первая партия российской вакцины “Спутник V” - 15 000 доз.

Вакциной “AstraZeneca” будут вакцинировать людей из групп риска. Первая группа риска - это граждане старше 65 лет, медицинские работники старше 55 лет, хронически больные люди старше 55 лет, обитатели Центров социальной помощи и сотрудники старше 55 лет.

Поскольку партия вакцины “Sputnik V” ограничена, для ее применения определены следующие группы: медицинские работники в возрасте от 18 до 54 лет, люди с хроническими заболеваниями - до 54 лет, жители и сотрудники центров социального ухода до 54 лет.