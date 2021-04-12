СМИ: власти Ирана установили личность человека, устроившего аварию в Натанзе

Власти Ирана определили личность человека, устроившего аварию на ядерном объекте в Натанзе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник со ссылкой на источник в министерстве информации (разведки) агентство Nournews.

Также отмечается, что установлено, каким образом произошла авария, и был принят ряд мер, чтобы устранить неполадку и запустить работу пострадавшего цеха.

В воскресенье иранская сторона сообщила, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.