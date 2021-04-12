Возвращение пленных - в числе приоритетов российской стороны: Посол РФ

Вопрос возвращения пленных - в числе приоритетов руководства России и российского миротворческого контингента, и работа в этом направлении продолжается.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге в Центре “Дом Москвы” в Ереване 12 апреля сказал чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин.

“Вопрос возвращения пленных является одним из приоритетов российской стороны. В этом направлении ведется упорная и последовательная работа. Как известно, пленные уже не раз возвращались. Уверен, что Мурадов продолжит работу в этом направлении”, - сказал Сергей Копыркин.

Что касается заявления азербайджанской стороны, что “все пленные возвращены”, посол затруднился его прокомментировать. “Насколько мне известно, работа в этом направлении продолжается, это один из приоритетов российской стороны”.