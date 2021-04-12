В Армении установлен возрастной порог для вакцинации “AstraZeneca”

Вакцинация вакциной “AstraZeneca” в Армении будет разрешена лишь гражданам старше 55 лет. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

“При использовании вакцины “AstraZeneca” внесены некоторые изменения, для обеспечения дополнительной безопасности введено возрастное ограничение. Мы внимательно изучили рекомендации всех профессиональных структур и решили, что установим возрастной ценз для вакцинации вакциной “AstraZeneca”, ее будем проводить лишь для граждан старше 55 лет”, - сказала Аванесян.

Вакциной “AstraZeneca” будут вакцинировать людей из групп риска. Первая группа риска - это граждане старше 65 лет, медицинские работники старше 55 лет, хронически больные люди старше 55 лет, обитатели Центров социальной помощи и сотрудники старше 55 лет.

“Поскольку партия вакцины Sputnik V ограничена, для ее применения, мы на данный момент определили следующие группы: медицинские работники в возрасте от 18 до 54 лет, люди с хроническими заболеваниями - до 54 лет, жители и сотрудники центров социального ухода до 55 лет”, - сказала министр.

По заверению Аванесян, эти указания со временем будут пересмотрены, если будет получена новая партия Sputnik V, и граждане старше 65 лет также начнут вакцинироваться Sputnik-ом V.

Министр объяснила, почему было сделано такое разграничение. “У медицинских работников должны быть четкие, понятные критерии, у людей не должно быть недопонимания относительно того, кого следует вакцинировать. Мы приняли эту политику, поскольку, первоочередной задачей является вакцинация как можно большего числа людей, чтобы не болеть, а в случае болезни легко перенести ее”, - сказала Аванесян.

Республика Армения в рамках инициативы COVAX FACILITY приобрела первую партию вакцины “AstraZeneca” против COVID-19. Вакцина “AstraZeneca” разрешена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях. В ночь на 8 апреля в Армению была доставлена первая партия российской вакцины “Спутник V” - 15 000 доз.