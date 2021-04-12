ШОС признала референдум в Киргизии открытым и легитимным

Конституционный референдум в Киргизии прошел открыто и легитимно. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава миссии наблюдателей ШОС, заместитель генерального секретаря ШОС Чжан Хайчжоу.

"Референдум состоялся в атмосфере открытости и прозрачности, с активным участием представителей гражданского общества... Референдум по проекту закона проведен в соответствии с законодательством и принятыми Кыргызской Республикой международным законодательством. Миссия признает референдум открытым и легитимным", - заявил Хайчжоу.

Он отметил также, что "жалоб и замечаний в адрес миссии не поступило".