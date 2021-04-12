Карасин подчеркнул роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин считает, что необходимо под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ возобновить регулярные встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в интервью газете “Коммерсантъ”.

Карасин прежде всего подчеркнул, что прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе в 2020 году и подписание трехстороннего заявления от 9 ноября стало возможным благодаря ответственной позиции президента России Владимира Путина.

“Сейчас основная часть вопросов связана с гуманитарными проблемами: обмен военнопленными, возвращение тел погибших, беженцев и обеспечение необходимых условий для их проживания. Со всей остротой стоит вопрос разминирования территории Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов”, - заявил Карасин.

По его словам, многое будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить доверие между сторонами. “Определенные шаги уже предприняты. По инициативе президента России обсуждения по политическим вопросам продолжаются, ищутся пути. На уровне вице-премьеров активно работает трехсторонняя комиссия по разрешению экономических, транспортных и логистических вопросов”, - сказал он.

Карасин отметил, что в этом вопросе положительную роль могут сыграть сопредседатели Минской группы ОБСЕ. “У этой тройки есть опыт и нужное внешнее содействие. Предполагается, что под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ может быть возобновлена практика регулярных встреч глав МИД Азербайджана и Армении, которые получат ощутимый международный резонанс”, - сказал он.