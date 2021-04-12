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В Арцахе подтверждено два новых случая COVID-19

В Арцахе подтверждено два новых случая COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 12 апреля подтверждено 2 новых случая COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“За прошедший день проведено 50 тестов, в результате которых подтверждено 2 новых случая COVID-19. Инфицированные лица из ранее выявленных очагов. В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 33 пациента, больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях”, - сообщили из МЗ Арцаха.

В  2021 г. в Арцахе проведено 5 157 тестов на COVID-19, из которых 668 оказались с положительным результатом.

Таким образом, общее число тестирований достигло 22 612. Подтверждено 2 552 случаев COVID-19.


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