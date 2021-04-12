СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа

Британский принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом 17 апреля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Sun со ссылкой на источники.

Согласно полученной информации, принц вылетел рейсом авиакомпании British Airways из Лос-Анджелеса, который прибыл в Хитроу в 13.15 по местному времени (11.15 мск). Как отмечает издание, Гарри остановится в Кенсингтонском дворце и будет жить в коттедже Ноттингем, расположенном на территории резиденции.

"Сегодня он (принц Гарри – ред.) приземлился в аэропорту Хитроу. Я видел, как он садился в машину", - заявил очевидец.

По прибытии принц будет вынужден соблюдать карантин в течение 10 дней. Срок пребывания на самоизоляции может быть сокращен до пяти дней в случае получения отрицательного теста на коронавирус. Однако ему будет разрешено присутствовать на церемонии прощания, поскольку, в соответствии с указом правительства, прибывшие из-за границы, могут "посещать похороны членов семьи или друзей".

Вместе с четырьмя детьми, восемью внуками и десятью правнуками королевы герцога Эдинбургского будет оплакивать вся страна: как и королева, принц Филипп олицетворял собой целую эпоху.