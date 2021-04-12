Айк Меликян на сольном концерте представит премьеру произведения “Тигран - мой шепот ветру”

Известный пианист, заслуженный артист Республики Армения Айк Меликян 20 апреля в Доме камерной музыки им. Комитаса выступит с сольным концертом “Шепот ветру”.

Как передает «Арменпресс», на концерте в первом исполнении прозвучит пьеса молодого композитора Арега Галояна “Азнаре” и состоится мировая премьера фортепианной обработки Айка Меликяна арии “Шепот ветру” из оперы Алессандро Скарлатти “Тигран”.

Вся прибыль от концерта будет предоставлена “Союзу помощи армянским сиротам (SOAR). Прозвучат произведения композиторов эпохи барокко Джироламо Фрескобальди, Дж. Перголези, а также Комитаса, Г. Гурджиева, Г. Нарекаци.

Впереди 24 апреля․В течение всей своей творческой деятельности, не было года, чтобы я не обращался к этой трагической странице нашей истории, где бы я ни не находился. В этом году мой сольный концерт 20 апреля также посвящен памяти жертв Геноцида армян. В соответствии с темой я составил специальную программу с мистической музыкой Гурджиева, произведениями композиторов эпохи барокко, а также некоторыми своими фортепианными обработками, премьерой пьесы молодого композитора Арега Галояна “Азнаре”, - рассказал Айк Меликян.

“Сольный концерт имеет великое предназначение жизни․ Он благотворительный, все доходы от концерта должны быть переданы SOAR, для содействия семьям погибших воинов”, - добавил менеджер пианиста Александр Акопян.