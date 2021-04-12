Ушел из жизни заслуженный артист Республики Армения Дереник Мартиросян
Скончался ведущий актер, постановщик, драматург Государственного кукольного театра им. О. Туманяна, заслуженный артист Республики Армения Дереник Мартиросян.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из кукольного театра.
Дереник Мартиросян родился в Эчмиадзине. В 1973 году окончил Армянский государственный педагогический институт. С 1958 по 1968 год он служил актером и кукольником в Эчмиадзинском национальном театре, в Ереванском государственном драматического театра имени Гарачья Капланяна, а с 1969 года - актером-кукольником и директором Ереванского театра кукол. В Национальном театре Эчмиадзина он играл в спектаклях: “Поезд” (Митя), “Военно-революционный совет” (Джиган), “Я, моя невеста и ...” (Жан ) и в других. В 1964-1968 годах работал наборщиком в Эчмиадзинской типографии НАН Армении.
С 1997 года Дереник Мартиросян преподавал в Ереванском государственном институте театра и кино.
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