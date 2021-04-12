По состоянию на 11:00 12 апреля в Армении подтверждено 510 новых случаев COVID-19, 873 заболевших вылечились, есть 18 летальных исходов.

За последние сутки проведено 3 461 тестов. Всего проведено 906 177 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 203 327 случаев COVID-19, 182 836 из которых вылечились, есть 3 753 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 15 785 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 936.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.