Космонавты с МКС поздравили россиян с годовщиной полета Гагарина

Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили россиян с 60-летием полета на орбиту Юрия Гагарина, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ровно 60 лет назад 12 апреля произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории. Космический корабль с человеком на борту покинул Землю, впервые совершив орбитальный полет, а человек, дерзнувший отправиться в этот полет, Юрий Алексеевич Гагарин - наш соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая история - история пилотируемых космических полетов", - сказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков в видео, опубликованном "Роскосмосом".

Космонавт Олег Новицкий добавил, что советские конструкторы сделали страну передовой космической державой, а полет Гагарина стал примером героизма для его последователей, в том числе, нынешнего экипажа МКС.