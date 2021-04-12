НС Армении одобрило законопроект ратификации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией

Постоянная комиссия по региональной и евразийской интеграции Национального собрания Республики Армения одобрила проект ратификации Соглашения о свободной торговле ЕАЭС между Сербией и ЕАЭС. Как сообщает «Арменпресс», проект ратификации “Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его странами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой” на заседании представил заместитель министра экономики Республики Армения Варос Симонян.

“Проект предлагает ратифицировать “Соглашение о свободной торговле стран-членов ЕАЭС, Сербии, с одной стороны, и Сербии, с другой”, подписанное 25 октября 2019 года в Москве”, - представил Симонян.

Соглашение содержит набор современных нормативных обязательств, направленных на обеспечение стабильности, предсказуемости и прозрачности торговых процессов. Основные цели соглашения заключаются в обеспечении соотношения степени открытости существующего рынка для создания более высокого уровня защиты производителей ЕАЭС и т. д.

Армения, как и другие страны-члены ЕАЭС, получит доступ на сербский рынок с льготными тарифами и тарифными преимуществами. Чтобы улучшить доступ к рынку ЕАЭС, для всех стран-членов ЕАЭС, путем предоставления некоторых льгот сербской стороне, были созданы дополнительные экспортные возможности.