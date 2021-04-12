Вараздат Лалаян - единственный, кто поборется с Талахадзе: Виген Хачатрян

Тренер мужской сборной Армении по тяжелой атлетике Виген Хачатрян подвел результаты, показанные армянскими спортсменами на чемпионате Европы.

“Очень хорошо выступили юные штангисты. Рафик Арутюнян превзошёл все наши ожидания и даже выиграл небольшую медаль. В следующем году он будет выступать в составе взрослых. Юный Карен Авагян - явный лидер и в борьбе взрослых. Авагян на данный момент сильнейший, его нельзя не учитывать. У него большой потенциал”, - представил Хачатрян «Арменпресс».

Касаясь Андраника Карапетяна, тренер подчеркнул, что после ряда неудач он, кажется, собрался, чтобы еще раз доказать свою категорию. “В категории Самвела Гаспаряна ожидали возможную конкуренцию со стороны Азербайджана, но Самвел обошел соперника. Арсен Мартиросян - также, сильный мальчик. Сейчас он должен набрать около двух килограммов, когда он наберет эти килограммы, у него не будет никаких проблем. Вараздат Лалаян - достойный преемник Гора Минасяна. В будущем он будет единственным, кто бросит вызов Лаше Талахадзе. Вес, поднимаемый Гором Минасяном - довольно серьезный”, - сказал он.

Изабелла Яйлян (55 кг) на чемпионате Европы в парном разряде заняла 4-е место и завоевала небольшую серебряную медаль в упражнении на толкание. Рафик Арутюнян (81 кг) занял 4-е место с результатом 346 кг в парном разряде, а в упражнении отжимания завоевал небольшую бронзовую медаль. Карен Авагян стал чемпионом Европы в весовой категории до 89 кг, набрав 375 кг в парном разряде, и получив, малые золотую (рывок) и серебряную (толчок) медали. Лиана Гюрджян на чемпионате Европы завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг. Гюрджян подняла 98 кг и толкнула 129 кг, завоевав небольшую серебряную медаль. Акоп Мкртчян (96 кг) стал бронзовым призером чемпионата Европы. Акоп Мкртчян поднял 160 кг, но следующие два подхода оказались неудачными. В толчковом упражнении спортсмен из Гюмри сначала поднял 205 кг, затем 212 кг, но не набрал 215 кг. Он выиграл малую серебряную медаль. Акоп Мкртчян зафиксировал результат 372 кг в парном разряде. Самвел Гаспарян (102 кг) стал чемпионом Европы, а Арсен Мартиросян - вице-чемпионом. В весовой категории 109 кг Симон Мартиросян стал малым золотым призером. В супертяжелом весе Гор Минасян завоевал серебряную медаль чемпионата Европы, а Вараздат Лалаян - бронзовую медаль.