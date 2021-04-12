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МВД Арцаха представит российским миротворцам материалы по обстрелу азербайджанцами армянского села

МВД Арцаха представит российским миротворцам материалы по обстрелу азербайджанцами армянского села

По факту обстрела со стороны азербайджанцев по направлению села Сарушен в Арцахе Полиция Министерства внутренних дел Республики Арцах подготовила соответствующие материалы, составила протокол для представления командованию миротворческого контингента РФ. Об этом  «Арменпресс» рассказал начальник отдела информации и по связям с общественностью МВД Республики Арцах Унан Тадевосян, представив подробности произошедшего инцидента.

“7 апреля около 09:40 с территории оккупированного Азербайджаном села Сарушен азербайджанцы стреляли в жителей села Сарушен, 65-летнего Ширина Адамовича Саргсяна и 36-летнего Виталия Алешаевича Арутюняна, ведущих сельскохозяйственные работы на полях этого села. Азербайджанская сторона стреляла из пулемета, в результате чего было сбито левое окно трактора, принадлежащего Арутюняну. Следователи Аскеранского районного отделения Полиции МВД Республики Арцах взяли показания Саргсяна и  Арутюняна, сфотографировали местность и трактор, подготовили соответствующие материалы, составили протокол для представления командованию миротворческого контингента РФ. По приказу министра внутренних дел Карена Саркисяна, на опорных полицейских пунктах, расположенных на внутригосударственном шоссе Шош-Сарушен-Кармир Шука, служба будет вестись в усиленном режиме. Для проведения круглосуточного наблюдения, опорные пункты будут увеличены по необходимости”, - сообщил Унан Тадевосян.

Унан Тадевосян также сообщил, что, несмотря на инцидент, сельчане продолжают свои полевые работы.


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