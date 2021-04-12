МВД Арцаха представит российским миротворцам материалы по обстрелу азербайджанцами армянского села

По факту обстрела со стороны азербайджанцев по направлению села Сарушен в Арцахе Полиция Министерства внутренних дел Республики Арцах подготовила соответствующие материалы, составила протокол для представления командованию миротворческого контингента РФ. Об этом «Арменпресс» рассказал начальник отдела информации и по связям с общественностью МВД Республики Арцах Унан Тадевосян, представив подробности произошедшего инцидента.

“7 апреля около 09:40 с территории оккупированного Азербайджаном села Сарушен азербайджанцы стреляли в жителей села Сарушен, 65-летнего Ширина Адамовича Саргсяна и 36-летнего Виталия Алешаевича Арутюняна, ведущих сельскохозяйственные работы на полях этого села. Азербайджанская сторона стреляла из пулемета, в результате чего было сбито левое окно трактора, принадлежащего Арутюняну. Следователи Аскеранского районного отделения Полиции МВД Республики Арцах взяли показания Саргсяна и Арутюняна, сфотографировали местность и трактор, подготовили соответствующие материалы, составили протокол для представления командованию миротворческого контингента РФ. По приказу министра внутренних дел Карена Саркисяна, на опорных полицейских пунктах, расположенных на внутригосударственном шоссе Шош-Сарушен-Кармир Шука, служба будет вестись в усиленном режиме. Для проведения круглосуточного наблюдения, опорные пункты будут увеличены по необходимости”, - сообщил Унан Тадевосян.

Унан Тадевосян также сообщил, что, несмотря на инцидент, сельчане продолжают свои полевые работы.