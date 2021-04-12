Миротворцы ведут работы по благоустройству памятников, посвященных Великой Отечественной войне

По инициативе российских миротворцев в Арцахе проводятся работы по благоустройству памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.

“Акцию проводят военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента, расположенного в Арцахе в сотрудничестве с администрациями Мартакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В населенном пункте Норагюх, куда с этой миссией прибыли военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента, есть памятник, установленный в 60-х годах. Более 90 мужчин этого села на фронте отдали свои жизни во имя свободы советского народа”, - сообщают в Минобороны РФ.

Российские миротворцы совместно с жителями села Норагюх провели работы по восстановлению и покраске забора, очистке территории и очистке самого памятника.

“Идея проведения этой акции возникла по причине того, что ряд памятников, находящихся на территории Арцаха, нуждаются в реставрации или в восстановлении. Акция продлится до Дня 76-й годовщины Великой Победы”, - сообщил начальник Центра гуманитарного реагирования Игорь Сиваков.

Центр гуманитарного реагирования в Арцахе поставил на учет 58 памятников, посвященных воинам, павшим на фронте в 1941-1945 годах. На сегодняшний день 29 из них уже благоустроены.