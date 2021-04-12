На российской стороне автодороги Ларс скопилось около 420 грузовых автомобилей

ЕРЕВАН, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Из-за погодных условий на территории Армении есть закрытые дороги. Как сообщает "Арменпресс", МЧС РА сообщает, что дороги, ведущие от высокогорного воздуха "Амберд" к крепости Амберд к озеру Кари в Арагацотнской области, закрыты.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Северо-Осетинского антикризисного центра МЧС России, трасса Степанцминда-Ларс открыта. С российской стороны скопилось около 420 грузовых автомобилей.