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СМИ: почти 210 ощутимых человеком землетрясений произошли с 9 апреля на юго-западе Японии

СМИ: почти 210 ощутимых человеком землетрясений произошли с 9 апреля на юго-западе Японии

 Почти 210 ощутимых человеком землетрясений различной силы произошли с 9 апреля в районе японских островов Токара, входящих в префектуру Кагосима на юго-западе страны. Среди них было два мощных подземных толчка магнитудой более 5» Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник национальное общественное телевидение.

Очаг во всех случаях залегал на глубине порядка 20 км под дном океана. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Метеорологическое управление изучает природу возникшей сейсмической активности и предупреждает, что она может продлиться еще несколько дней.


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