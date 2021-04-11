Израиль намерен тесно работать с США, чтобы сделка с Ираном защищала его

Израиль будет работать в тесном контакте с США для того, чтобы соглашение с Ираном предотвратило гонку вооружений в регионе и обеспечило защиту еврейского государства. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, б этом заявил в воскресенье израильский министр обороны Бени Ганц на совместной с американским коллегой Ллойдом Остином пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Тегеран сегодня представляет стратегическую угрозу международной безопасности, Ближнему Востоку и Государству Израиль. Мы будем тесно работать с нашими американскими союзниками, добиваясь того, чтобы любое новое соглашение с Ираном обеспечивало жизненно важные интересы [стран] мира, США, предупреждало опасную гонку вооружений в регионе, а также защищало Государство Израиль", - сказал он. Ганц добавил, что "в ходе сегодняшних переговоров [с Остином] подчеркнул, что Израиль рассматривает Соединенные Штаты как полноценного партнера на всех направлениях, основным из которых является Иран".

Остин в свою очередь заявил, что "двусторонние отношения [США и Израиля] имеют ключевое значение для стабильности в регионе". Он добавил, что Вашингтон "продолжит работать с тем, чтобы обеспечивать качественное превосходство [Израиля]" на Ближнем Востоке и сообщил, что обсудил с израильским коллегой нормализацию отношений еврейского государства с арабскими странами.

Остин прибыл в Израиль в воскресенье утром. Это первый визит в еврейское государство высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена, отмечает государственное израильское радио Kan. У главы Пентагона в ходе нынешней поездки запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.