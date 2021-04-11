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ДТП на трассе  Капан-Горис – есть пострадавшие

ДТП на трассе  Капан-Горис – есть пострадавшие

11-го апреля   в 13:40 часов   в  Сюникское отделение Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  у села  Вардаванк произошло ДТП,  необходима  помощь спасателей.   

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал    боевой расчет   пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что  на 8 км трассы  Капан-Горис столкнулись автомобили VAZ-2106 (водитель Г.П., 1969 г/р)  и VAZ-2121 (водитель А.Г., 1957 г/р).

До прибытия  спасателей  водителей и пассажиров  Г.А. (1988 г/р), Н. Г.  (1988 г/р) и Г.Х. (1986 г/р) доставили в Капанский МЦ.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа. Спасатели вытащили из VAZ-2106 пострадавшего пассажира А.Х. и поднесли к  машине  скорой  помощи.

Медики оценили   состояние  Н.Г., Г.Х.  и Г.П. как  удовлетворительное, А.Х.  и  А.Г. как  среднетяжелое,  а Г.А. – как тяжелое.


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