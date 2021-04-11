ДТП на трассе  Капан-Горис – есть пострадавшие

11-го апреля в 13:40 часов в Сюникское отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что у села Вардаванк произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 8 км трассы Капан-Горис столкнулись автомобили VAZ-2106 (водитель Г.П., 1969 г/р) и VAZ-2121 (водитель А.Г., 1957 г/р).

До прибытия спасателей водителей и пассажиров Г.А. (1988 г/р), Н. Г. (1988 г/р) и Г.Х. (1986 г/р) доставили в Капанский МЦ.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа. Спасатели вытащили из VAZ-2106 пострадавшего пассажира А.Х. и поднесли к машине скорой помощи.

Медики оценили состояние Н.Г., Г.Х. и Г.П. как удовлетворительное, А.Х. и А.Г. как среднетяжелое, а Г.А. – как тяжелое.