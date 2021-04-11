Бабаян принял участие в очередном  матче «Риги»

Член сборной Армении по футболу Эдгар Бабаян принял участие в игре клуба.

Как передает Арменпресс, в 4-м туре чемпионата Латвии по футболу "Рига" Бабаяна на выезде встретилась с "Метой". Матч завершился вничью - 1:1.

Полузащитник сборной Армении по футболу Эдгар Бабаян был в стартовом составе «Риги», но был заменен на 70-й минуте.

После этого тура «Рига» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Латвии по футболу.