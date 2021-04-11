Бабаян принял участие в очередном матче «Риги»
16:15, 11 Апрель, 2021
Член сборной Армении по футболу Эдгар Бабаян принял участие в игре клуба.
Как передает Арменпресс, в 4-м туре чемпионата Латвии по футболу "Рига" Бабаяна на выезде встретилась с "Метой". Матч завершился вничью - 1:1.
Полузащитник сборной Армении по футболу Эдгар Бабаян был в стартовом составе «Риги», но был заменен на 70-й минуте.
После этого тура «Рига» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Латвии по футболу.
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