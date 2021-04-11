Тяжелоатлетка Арпине Далалян — 4-я  на чемпионате Европы

Член женской сборной Армении по тяжелой атлетике Арпине Далалян заняла 4-е место на чемпионате Европы.

Как передает Арменпресс, на проходящем в Москве чемпионате Европы среди взрослых в весовой категории 87+ кг Далалян преодолела в рывке 95 кг и в толчке - 126 кг. С результатом 221 кг в двоеборье она заняла 4 место.

До этого на чемпионате Европы Изабелла Яйлян (55 кг) заняла 4-е место в двоеборье, а в толчке завоевала малую серебряную медаль.

В весовой категории до 81 кг Рафик Арутюнян занял 4-е место с результатом 346 кг в двоеборье и завоевала малую бронзовую медаль в толчке. Карен Авагян стал чемпионом Европы в весовой категории до 89 кг, зафиксировав 375 кг в двоеборье, а также малую золотую (рывок) и малую серебряную (толчок) медали.

Лиана Гюрджян на чемпионате Европы завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг. Гюрджян поднялп 98 кг и толкнула 129 кг, завоевав малую серебряную медаль. Акоп Мкртчян (96 кг) стал бронзовым призером чемпионата Европы. Он поднял 160 кг, но следующие два подхода оказались неудачными. В толчке спортсмен из Гюмри поднял сначала 205 кг, затем 212 кг, но не поднял 215 кг. Он выиграл малую серебряную медаль.

Акоп Мкртчян выиграл в двоеборье 372 кг. Самвел Гаспарян (102 кг) стал чемпионом Европы, а Арсен Мартиросян - вице-чемпионом. В весовой категории 109 кг Симон Мартиросян стал малым золотым призером, а в двоеборье набрал ноль.

Сборная Армении представлена в этом чемпионате Европы, который является рейтинговым для Олимпийских игр, 14 спортсменами.