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Ушел из жизни Чрезвычайный и полномочный посол Арман Навасардян

Ушел из жизни Чрезвычайный и полномочный посол Арман Навасардян

В возрасте 82  лет  ушел из жизни Чрезвычайный и полномочный посол  Республики Армения Арман Навасардян. 

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Института археологии Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян. 

«Ушел из жизни АРМАН НАВАСАРДЯН, мой дорогой друг,   старший товарищ в течение 30 лет, опытный дипломат-международник, интересная личность», - написал он.

Арман Навасардян родился 6 апреля 1939 года в Ереване. Учился в Государственном лингвистическом университете имени   Валерия Брюсова (в 1956-1960 годах), в Дипломатической академии МИД СССР (в 1974-1976 годах, затем также  в 1988-1989 годах).

В советские годы  занимал различные дипломатические должности — в Алжире и Сенегале, а в 1989–1990 гг. он был начальником Управления информации и организации труда МИД СССР. 

В 1991-1993 гг. был назначен заместителем министра иностранных дел РА, а в 1993-1998 гг. — Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Австрии, по совместительству – в Венгрии. Был  представителем Республики Армения в ЕАЭС и в Представительстве ООН в Вене. 

Затем в 1998-2001 гг. Арман Навасардян  был Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Ливане. 

С 2013 г. Арман Навасардян возглавлял кафедру международных отношений и мировой политики Института политики и права Армяно-Российского университета. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла. Владел русским, французским и английским языками. Был женат, имел двух сыновей.

 

 


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