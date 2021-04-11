Ушел из жизни Чрезвычайный и полномочный посол Арман Навасардян

В возрасте 82 лет ушел из жизни Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения Арман Навасардян.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Института археологии Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян.

«Ушел из жизни АРМАН НАВАСАРДЯН, мой дорогой друг, старший товарищ в течение 30 лет, опытный дипломат-международник, интересная личность», - написал он.

Арман Навасардян родился 6 апреля 1939 года в Ереване. Учился в Государственном лингвистическом университете имени Валерия Брюсова (в 1956-1960 годах), в Дипломатической академии МИД СССР (в 1974-1976 годах, затем также в 1988-1989 годах).

В советские годы занимал различные дипломатические должности — в Алжире и Сенегале, а в 1989–1990 гг. он был начальником Управления информации и организации труда МИД СССР.

В 1991-1993 гг. был назначен заместителем министра иностранных дел РА, а в 1993-1998 гг. — Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Австрии, по совместительству – в Венгрии. Был представителем Республики Армения в ЕАЭС и в Представительстве ООН в Вене.

Затем в 1998-2001 гг. Арман Навасардян был Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Ливане.

С 2013 г. Арман Навасардян возглавлял кафедру международных отношений и мировой политики Института политики и права Армяно-Российского университета. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла. Владел русским, французским и английским языками. Был женат, имел двух сыновей.