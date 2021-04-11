Температура воздуха в Армении существенно не изменится, в большинстве регионов ожидаются дожди 

На территории Армении 11 апреля время от времени днем в большинстве регионов, ночью и днем 12-14 апреля в отдельных регионах ожидается дождь и гроза. А 15 и 16 апреля осадков не ожидается.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м / с, а 11 апреля в отдельных регионах ожидается усиление ветра до 20-25 м. / с.

«Температура воздуха существенно не изменится», - говорится в сообщении.

11 апреля в Ереване время от времени ожидаются дожди и грозы. В ночь на 13 апреля и днем ожидается кратковременный дождь и гроза. 12 апреля, 14-16 апреля ожидается погода без осадков.