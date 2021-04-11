Старт у нас был хороший, но надо  быть реалистами. Капаррос об отборочных матчах Чемпионата мира

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос в интервью официальному сайту ФИФА рассказал об итогах отборочных матчей Чемпионата мира и своей работе в Армении.

«У меня еще был контракт с «Севильей», когда со мной связался Хинес Мелендес и предложил работать в Армении. Налажены успешные отношения с Федерацией футбола Армении. Есть уверенность в нашей работе», - как передает Арменпресс, сказал Капаррос.

По словам испанского специалиста, в Армении есть футбольная академия с прекрасными условиями, здесь есть 10 стадионов, прекрасная структура, обеспечивающая все удобства.

«В Армении хотят, чтобы футбол в стране развивался, и понимают, что для этого нужны хорошие специалисты. Переход в группу B Лиги Наций оказал огромное психологическое воздействие. Мы с большим энтузиазмом начали отборочные матчи чемпионата мира, но мы знаем, что должны идти шаг за шагом», - сказал он.

Капаррос особо выделил тот факт, что в группу J входит наряду с Арменией входят команды, которые всегда были фаворитами, например, Германия. «Надеемся на командную работу и силу. Ребята в команде преданы своей национальной сборной. Старт у нас был хороший, но надо быть реалистами», - сказал специалист.

Сборная Армении по футболу является единоличным лидером группы J отборочного турнира чемпионата мира. По итогам 3 туров у воспитанников Хоакина Капарроса 100-процентный результат: три игры, три победы, набрано 9 очков. На втором и третьем местах находятся команды Северной Македонии и Германии - с 6 очками каждая. У команд Румынии и Исландии по 3 очка. А у сборной Лихтенштейна вообще нет очков.

В четвертом туре, который начнется в сентябре, Армения сыграет с Северной Македонией (2 сентября), Лихтенштейн - с Германией, а Исландия - с Румынией.