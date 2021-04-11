В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса  

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью "Российской газете", чем опасны новые мутации коронавируса, сообщает Арменпресс со ссылкой РИА Новости.

По ее словам, недавно выявленные штаммы SARS-CoV-2 могут передаваться активнее, чем ранее известные. Она подчеркнула, что в каждой стране все еще сохраняется риск повторного занесения вируса и роста числа заболевших, поэтому необходимо контролировать ситуацию при помощи строгих мер общественного здравоохранения.

Риски ввоза и вывоза инфекции сохранятся при международных поездках, добавила Вуйнович. Данные о новых штаммах постоянно обновляются, из-за чего следует своевременно пересматривать ограничительные меры по COVID-19. При этом давать какие-либо рекомендации о повторной вакцинации нельзя, поскольку коронавирус по-прежнему недостаточно хорошо изучен.

Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, отличающуюся большей заразностью, выявили в Великобритании в середине декабря. С тех пор ее обнаружили уже в 130 странах (в том числе в Армении - ред.) . Кроме того, по миру распространяются и другие варианты вируса: так, в середине марта Роспотребнадзор сообщил, что в Россию проник южноафриканский штамм. По информации Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации делают его устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию.