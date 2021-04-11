В  Раздане  сгорела  пекарня

10-го апреля в 23:26 часов в Котайкское областное отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в Раздане, в гараже и киоске рядом с одним из домов по Ереванскому шоссе вспыхнул огонь, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в пекарне.

Пожар был купирован в 23:48 часов, потушен в 00:35 часов 11-го апреля.

Сгорела пекарня (около 24 кв. м) и дрова (около 2 куб. м).