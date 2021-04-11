В Раздане сгорела пекарня
12:59, 11 Апрель, 2021
10-го апреля в 23:26 часов в Котайкское областное отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в Раздане, в гараже и киоске рядом с одним из домов по Ереванскому шоссе вспыхнул огонь, необходима помощь спасателей.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Выяснилось, что огонь вспыхнул в пекарне.
Пожар был купирован в 23:48 часов, потушен в 00:35 часов 11-го апреля.
Сгорела пекарня (около 24 кв. м) и дрова (около 2 куб. м).
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен