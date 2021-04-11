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В  Раздане  сгорела  пекарня

В  Раздане  сгорела  пекарня

10-го апреля   в 23:26 часов   в Котайкское областное отделение  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  в Раздане, в гараже и киоске рядом с одним из домов по Ереванскому шоссе вспыхнул огонь,  необходима  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в  пекарне.

Пожар был купирован в 23:48 часов, потушен в 00:35 часов 11-го апреля.

Сгорела  пекарня (около 24 кв. м) и дрова (около 2 куб. м).


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