COVID-19:  в Арцахе   подтверждено 11 случаев заболевания  

10 апреля в Арцахе было проведено 57 тестов, в результате которых подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах, уточняя, что инфицированные являются контактерами ранее установленных очагов.

Согласно источнику, по состоянию на 11 апреля, 27 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавируса в медицинских учреждениях Арцаха, а пациенты с легкой формой болезни проходят амбулаторное лечение на дому.

«В течение этого года в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса было обследовано 5107 граждан, из которых 666 тестов дали положительный результат. Всего подтверждено 2550 случаев заболевания коронавирусом. Было проведено 22.555 тестов», - сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Арцах, призывая следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и в кратчайшие сроки побороть коронавирусную инфекцию.