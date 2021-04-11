Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. С российской стороны здесь скопилось около 420 грузовиков
11:38, 11 Апрель, 2021
На территории Армении есть закрытые автодороги.
В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. С российской стороны здесь скопилось около 420 грузовиков.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен