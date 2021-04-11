COVID-19: в Армении отмечено 650 случаев заражения, 783 случая выздоровления   15 случаев смерти

По состоянию на 11:00 часов 11 апреля, в Армении было подтверждено в целом 202 817 случаев заболевания коронавирусом, из которых 181963 случая выздоровления и 3735 случаев смерти.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 16167 пациентов. Всего было проведено 902 716 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, 10 апреля было проведено 3426 тестирований, по результатам которых подтверждено 650 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 783 случая выздоровления и 15 случаев смерти.