Эти футбольные матчи состоятся сегодня
В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся матчи регулярного тура.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.
Италия. Серия А
«Интер» - «Кальяри» — 14:30
«Ювентус» - «Дженоа» — 17:00
«Сампдория» - «Наполи» — 17:00
«Верона» - «Лацио» — 17:00
«Рома» - «Болонья» — 20:00
«Фиорентина» - «Аталанта» — 22:45
Англия. Премьер-лига
«Барнли» - «Ньюкасл» — 15:00
«Вест Хэм» - «Лестер Сити» — 17:00
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» — 19:30
«Шеффилд Юнайтед» - «Арсенал» — 22:00
Испания. Ла Лига
«Вильярреал» - «Осасуна» — 16:00
«Валенсия» - «Реал Сосьедад» — 18:15
«Вальядолид» - «Гранада» — 20:30
«Бетис» - «Атлетико» — 23:00
Германия. Бундеслига
«Шальке» - «Аугсбург» — 17:30
«Кельн» - «Майнц» — 20:00
Россия. Премьер-лига
«Арсенал Тула» - «Краснодар» — 15:00
«Динамо» - «Урал» — 17:30
«Сочи» - «Зенит» — 17:30
«Локомотив» - «Спартак» — 20:00
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