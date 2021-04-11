Эти футбольные матчи состоятся сегодня 

В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся матчи регулярного тура.

Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.

Италия. Серия А

«Интер» - «Кальяри» — 14:30

«Ювентус» - «Дженоа» — 17:00

«Сампдория» - «Наполи» — 17:00

«Верона» - «Лацио» — 17:00

«Рома» - «Болонья» — 20:00

«Фиорентина» - «Аталанта» — 22:45

Англия. Премьер-лига

«Барнли» - «Ньюкасл» — 15:00

«Вест Хэм» - «Лестер Сити» — 17:00

«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» — 19:30

«Шеффилд Юнайтед» - «Арсенал» — 22:00

Испания. Ла Лига

«Вильярреал» - «Осасуна» — 16:00

«Валенсия» - «Реал Сосьедад» — 18:15

«Вальядолид» - «Гранада» — 20:30

«Бетис» - «Атлетико» — 23:00

Германия. Бундеслига

«Шальке» - «Аугсбург» — 17:30

«Кельн» - «Майнц» — 20:00

Россия. Премьер-лига

«Арсенал Тула» - «Краснодар» — 15:00

«Динамо» - «Урал» — 17:30

«Сочи» - «Зенит» — 17:30

«Локомотив» - «Спартак» — 20:00